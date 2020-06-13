Ersin Destanoğlu: 'Beşiktaş kalesini bırakmayacağım'

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.
Ersin Destanoğlu karşılaşma sonrası "Oynayacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum, hayalim Beşiktaş seyircisinin karşısına çıkmaktı ve inşallah kazansaydık ama olmadı. Önümüzde 7 maç var ve bu 7 maçı da kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Bu performansımın üstüne koyarsam Beşiktaş'ta kaleyi kimseye bırakmayacağımı düşünüyorum" dedi.
Ersin Destanoğlu karşılaşma sonrası "Oynayacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum, hayalim Beşiktaş seyircisinin karşısına çıkmaktı ve inşallah kazansaydık ama olmadı. Önümüzde 7 maç var ve bu 7 maçı da kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Bu performansımın üstüne koyarsam Beşiktaş'ta kaleyi kimseye bırakmayacağımı düşünüyorum" dedi.