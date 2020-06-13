Ersin Destanoğlu: 'Beşiktaş kalesini bırakmayacağım'

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.



Ersin Destanoğlu karşılaşma sonrası "Oynayacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum, hayalim Beşiktaş seyircisinin karşısına çıkmaktı ve inşallah kazansaydık ama olmadı. Önümüzde 7 maç var ve bu 7 maçı da kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Bu performansımın üstüne koyarsam Beşiktaş'ta kaleyi kimseye bırakmayacağımı düşünüyorum" dedi.



