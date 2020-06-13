Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş kalesini bırakmayacağım"

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Ersin Destanoğlu: 'Beşiktaş kalesini bırakmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2020 23:14
Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu karşılaşma sonrası "Oynayacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu oldum, hayalim Beşiktaş seyircisinin karşısına çıkmaktı ve inşallah kazansaydık ama olmadı. Önümüzde 7 maç var ve bu 7 maçı da kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Bu performansımın üstüne koyarsam Beşiktaş'ta kaleyi kimseye bırakmayacağımı düşünüyorum" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için