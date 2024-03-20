Ersen Martin hayatını kaybetti

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Ersen Martin hayatını kaybetti.

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Ersen Martin hayatını kaybetti
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19 Mart 2024 23:32
Son güncelleme 20 Mart 2024 00:00
Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin'den kötü haber geldi.

Rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.

Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.

44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.

4 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.

Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.

 
 
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