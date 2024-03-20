Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin'den kötü haber geldi.
Rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.
Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.
44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.
4 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ
1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.
Rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.
Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.
44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.
4 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ
1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.
Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.
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