Ersan Parlatan: 'Takımda iyi bir hava var!'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Başakşehir maçı sonrasında 3 puanın yanında geriye düştükleri maçı çevirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.



Devre arasında oyuncuları motive ettiklerini anlatan Parlatan, şunları kaydetti:



"Koca 45 dakika olduğunu ve her şeyi değiştirebileceğimizi aktardık. İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik ama yine de dengeli bir oyunumuz vardı. Ceza sahasına girişimlerimiz oldu. Topun gerisinde bekleyen, geçiş hücumuyla etkili olmaya çalışan bir görüntü sergiledik. Önde baskı yaparak rakibin oyun kurulumunu bozarak oynadık. Skora denge getirdik, hamlelerimiz ve oyuncu değişikliklerimiz de kazanmak içindi. Cikalleshi'nin golü, galibiyeti getirdi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çünkü yenik duruma düşmüştük. Takımın reaksiyon göstermesi ve kazanmamız, takım adına çok iyi oldu. Hazırlık aşamasında bunu hiç yaşamadık. Geri gelmek ve kazanmak takımda iyi bir hava olduğunun göstergesi. Bizim için güzel bir akşam oldu."



