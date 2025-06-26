Errick McCollum için Galatasaray'la anlaşma iddiası!

Fenerbahçe Beko'da sezonu tamamlayan Errick McCollum, Galatasaray'a transfer oluyor.



Eurohoops'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko'da 3 kupayla tamamlayan Errick McCollum, gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.



Yarı dönemde sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılan Errick McCollum, EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmişti.



Daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Amerikalı skorerin Sarı Kırmızılılar ile üçüncü macerası ise 2025-26 sezonunda başlayacak.



Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğuna damgasını vuran Errick McCollum, o sezon organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.



