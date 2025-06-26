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Errick McCollum için Galatasaray'la anlaşma iddiası!

Fenerbahçe Beko'da sezonu tamamlayan Errick McCollum'un Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

calendar 26 Haziran 2025 10:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Errick McCollum için Galatasaray'la anlaşma iddiası!
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Fenerbahçe Beko'da sezonu tamamlayan Errick McCollum, Galatasaray'a transfer oluyor.

Eurohoops'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko'da 3 kupayla tamamlayan Errick McCollum, gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Yarı dönemde sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılan Errick McCollum, EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmişti.

Daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Amerikalı skorerin Sarı Kırmızılılar ile üçüncü macerası ise 2025-26 sezonunda başlayacak.

Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğuna damgasını vuran Errick McCollum, o sezon organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.


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