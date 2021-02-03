Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı oynanacak mücadelede en büyük kozlarından biri Erol Bulut olacak.



Fenerbahçe'nin 46 yaşındaki genç teknik adamı Erol Bulut, sarı lacivertli kulüpten önceki kariyerinde Galatasaray'a karşı 10 maça çıktı. Bulut, bu 10 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Dikkat çeken nokta ise Erol Bulut'un Galatasaray'a karşı ligde ev sahibi olduğu 4 maçtan 4 galibiyetle çıkması...



Yeni Malatyaspor'un başındayken ilk kez 17 Aralık 2017'de Galatasaray'a rakip olan Erol Bulut, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bulut'un iç sahadaki ikinci Galatasaray maçı ise 28 Ekim 2018'de oynandı ve kazanan taraf 2-0'lık skorla yine Yeni Malatyaspor oldu.



Alanyaspor kariyerinde de Galatasaray'a karşı iki maç oynayan Bulut, 5 Şubat 2020'de 2-0, 8 Temmuz 2020'de ise 4-1'lik skorlarla galip geldi.



İşte Erol Bulut'un ligde Galatasaray'a karşı evinde oynadığı maçlar



17.12.2017 Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray

28.10.2018 Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

05.02.2020 Alanyaspor 2-0 Galatasaray

08.07.2020 Alanyaspor 4-1 Galatasaray



