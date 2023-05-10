Erman Kunter: 'Hakemler Olympiakos'u ciddi şekilde kolladı'

Basketbol antrenörü Erman Kunter, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'a deplasmanda 84-72 yenilerek kaybettiği ve Euroleague'e veda ettiği maçın ardından S Sport ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.



Hakem yönetiminin Olympiakos'tan yana bir tavır aldığını söyleyen Kunter, "Biraz tabii hakemlerin de katkısı var Olympiakos'un galibiyetinde. Tam olarak hakemlere de bağlamamak lazım. Psikolojik olarak hazır olmak lazımdı. Hakemler normal bir maç gibi yönetmediler. Olympiakos'u ciddi bir şekilde kolladılar." dedi.



"SABREDİLMELİ"

Fenerbahçe Beko'ya sabır tanınması gerektiğini söyleyen Erman Kunter, "Fenerbahçe Beko yeni kurulmuş bir takım. Burada sabırlı olmak lazım. O kadar kolay değil her şey, Fenerbahçe gibi çok büyük camia olsanız bile. Olympiakos yılların takımı, çok uzun süredir birlikte oynayan oyuncular. Mücadelemizi verdik, 5. maça kadar getirdik. Bu bir ölçü değil ama Sloukas'ın 3. maçta hatalı yürümeyle karışık attığı üçlük tüm serinin kaderini değiştirdi. Spor bu, olabilir. Tarifsiz kederlere bürünmenin manası yok. Niye olmasın diyorduk. Fenerbahçe, Final Four'a yürüseydi çok iyi olurdu. Olmadı..." ifadelerini kullandı.



Olympiakos'un hakemler üzerinde büyük baskı kurduğuna değinen tecrübeli başantrenör, "Biraz da kendi sahalarında oynamanın verdiği avantaj, hakemlerin üzerine güzel bir baskı kurdular. Kırılma anlarında birkaç tane kötü düdük var 15-0'lık seride. Sloukas'ın hücum faulünde basket faul verildi. Tarık Black, Guduric'e orada hücum faul yaptı." sözlerini sarf etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ