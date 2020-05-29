87 kiloya çıktı

Avrupa futbolunda sezona damga vuran'ın sırrını, bireysel antrenörü Borre Steenslid açıkladı. Norveçli çalıştırıcı, 19 yaşındaki B.Dortmund'un forvetinin gelişimini sağlayan fizik-kondisyonu geçtiğimiz yıldan itibaren yakalamaya başladığını söyledi.Borre Steenslid, "Son 15 aylık dönemde Haaland 12 kiloluk kas kütlesi kazandı. Bunu elde etmesi gerekiyordu, çünkü çok kısa bir süre içerisinde boyu 20 santim kadar uzamıştı" diye konuştu.Borre Steenslid, "Vücudunda meydana gelen dengesizliği ortadan kaldırmak adına baştan çalışmaya başladık" dedi. Çalışmalar sonunda 1.94 boyundaki futbolcu, 75 kilodan 87 kiloya kadar çıkarak mevcut güçlü yapısına ulaştı. Norveçli antrenör, genç golcüye 12 kilo aldırdıklarını, ancak bunun bir yağ kütlesi olmaktan ziyade bir kas kütlesi olduğunu vurguladı. Erling Haaland'ın 2 yıl içerisinde mevcut fizik yapısına böylece kavuştuğunu ekledi.