02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
4-5
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-1
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
1-180'
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
2-090'
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
3-1
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
0-190'

Erling Haaland Premier Lig tarihine geçti

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Fulham maçında attığı golle Premier Lig'de 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

calendar 02 Aralık 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Erling Haaland Premier Lig tarihine geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in 14. haftasında Fulham'a konuk olan Manchester City, mücadeleye Erling Haaland'ın tarihe geçen golüyle başladı. 
 
İngiliz devi, 17. dakikada Norveçli yıldızın ayağından gelen golle öne geçerken, bu gol Haaland'ı lig tarihine geçiren an oldu.
 
HAALAND TARİHE GEÇTİ
 
Premier Lig'de 111. maçına çıkan Erling Haaland, 100 gole ulaşarak bunu en kısa sürede başaran futbolcu unvanını elde etti. Haaland'ın ardından bu başarıya en hızlı ulaşan isimler arasında 124 maçta 100 gole ulaşan Alan Shearer, 141 maçta Harry Kane, 147 maçta Sergio Agüero ve 160 maçta Thierry Henry yer aldı.
 
Bu sezon Manchester City formasıyla 19 maçta 20 gole ulaşan Haaland, toplamda ise City kariyerinde 165 maçta 144 gol ve 22 asist üretti.
 
Yıldız golcü ayrıca 15 golle Premier Lig gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
