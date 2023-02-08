Erling Haaland'dan destek mesajı!

Erling Haaland, depremzedeler için "kalbimiz sizinle" paylaşımı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erling Haaland'dan destek mesajı!
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08 Şubat 2023 22:39
İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya, depremde zarar gören bir apartmanın fotoğrafını ekleyen 22 yaşındaki futbolcu, "kalbimiz sizinle" paylaşımını yaptı.

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