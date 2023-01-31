Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

Erkek Boks Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'na hazırlık için Kastamonu'da yaptığı kamp devam ediyor.



Milli takım, mayıs ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile haziranda düzenlenecek Avrupa Oyunları kapsamında Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni katılanlarla kamptaki sporcu sayısı da 30'a yükseldi.



Milli takım antrenörlerinden Tuncay Tavukçu, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini söyledi.



Güç kampı yaptıklarını belirten Tavukçu, "İlk kamplar yorucu oluyor. Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotaları alacağız. Aldığımız kotalarla olimpiyata en yüksek katılımı sağlamak istiyoruz. Elimizden geldiğince ilk etap kamplarını güç antrenmanları olarak yapıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz. Hep beraber takım halinde başarıya ulaşacağız." dedi.



Tavukçu, kampa 3 Şubat'ta ara vereceklerini kaydetti.





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