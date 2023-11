Erik ten Hag: 'Ucuz hatalar, suç benim'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.



Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz." dedi.



Erik ten Hag, "Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan gol olsun ister frikikten olan ikinci gol olsun... Böyle goller yememeliyiz." ifadelerini kullandı.



Erik ten Hag ayrıca, "Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor." şeklinde konuştu.



"BİRLİKTE KAZANIP KAYBEDİYORUZ"



Basın toplantısında İngiliz gazetecilerin kaleci Andre Onana'nın performansı üzerinden sorular yönelttiği Ten Hag, "Takım olarak güzel bir oyun sergiledik. Birlikte kazanıp kaybediyoruz. Kesinlikle bir gelişim var. Takım istediğim gibi oynadı. Bu bölümde de keyifli hissettim. Sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.



"ZIYECH'İ DURDURMAK KOLAY DEĞİL"



Müsabakada 2 gol atan Galatasaraylı Hakim Ziyech'in performansını öven tecrübeli teknik adam, "Burada puanlar önemli. Hakim Ziyech başarılı bir oyuncu. Ekstra yetenekleri var. Takım olarak öğrenmemiz ve yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Önemli olan ve beni mutlu eden şey de takımın gelişmesi, daha iyiye gitmesi. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Erik ten Hag, takımının yediği gollerde Hakim Ziyech'in becerisine değinerek, "Ziyech çok başarılı bir oyuncu ve onu durdurmak kolay değil. Performans olarak iyiydik. Bir gelişim var. İyi bir futbol oynadık. Kazanamadık ama gelişerek devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"ALTAY YAVAŞ YAVAŞ ALIŞIYOR"



Manchester United Teknik Direktörü, milli kaleci Altay Bayındır'ın gelişim içinde olduğunu ve yakında süre bulacağını söyledi.



Kadrosundaki 3 kalecinden de memnun olduğunu aktaran Ten Hag, "Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.





