Ergün Penbe: "Fatih Terim'in yetiştirdiği hoca yok"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe, Fatih Terim'den aldığı yardımcılık teklifini neden reddettiğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Ergün Penbe: 'Fatih Terim'in yetiştirdiği hoca yok'
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27 Aralık 2021 09:18
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe, teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Ergün Penbe, Terim'in yardımcılık görevini neden reddettiğini açıkladı.

NTV Spor'a konuşan Penbe, "Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok." dedi.


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