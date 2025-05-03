Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşım!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşım!
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02 Mayıs 2025 23:27
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 00:24
Basketbol THY Euroleague'nin play-off serisi dördüncü maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda Anadolu Efes'e 85-82 mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, babasının Anadolu Efes taraftarlarıyla tartışıp sahayı terk etmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÇÖPTE HUZURLU BİR AKŞAM GEÇİREBİLİRLER"

Sarp Ataman paylaşımında; "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler." ifadelerini kullandı.
 NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Euroleague'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.
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