27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Ergin Ataman: "Basit bir basketbol oynadık ve bu da işledi"

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, maçtaki agresif savunma ve hızlı hücumlarıyla oyunu kontrol ettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin grup aşamasını iyi bir sonuçla tamamlamak olduğunu söyledi.

calendar 28 Kasım 2025 01:20 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 01:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
 
Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Maça çok iyi başladıklarını belirten Ergin Ataman, "Agresif savunma yaptık, hızlı hücumlardan sayılar bulduk ve oyunu kontrol ettik. İkinci çeyreğe hücumda çok top kaybı yaparak başladık. Onlara sayı şansı verdik ve farkı kapattılar. Devre arasında yaptığımız hatalar üzerine konuştuk. Üçüncü periyotta savunmaya çok önem verdik. İlk yarıya göre oyunu daha iyi kontrol ettik. Topu iyi paylaştık. Çok iyi atış seçenekleri bulduk ve bunları değerlendirdik. Son çeyrekte de iyi oyunumuzu sürdürdük ve önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
 
Karşılaşmanın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim'in sağlık durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ayak bileği burkulması. Sanki ciddi gibi duruyor. Açıkçası Onuralp'in diğer maça yetişeceğini sanmıyorum." diye konuştu.
 
Grupta Sırbistan'ın, İsviçre'yi ilk yarıyı 57-34 geride tamamlamasına karşın 90-86 yendiği diğer müsabakayı da değerlendiren Ataman, "Grup maçları bu şekilde. Klasmanda üst sıralarda olmayan takımlar da ciddi maçlar oynayabiliyor. Kadrolar da çok farklı. İsviçre'yi tanımıyoruz. Tabii ki deplasmandaki maç zorlu olacak ama mutlak hedefimiz galibiyet." şeklinde görüş belirtti.
 
"AYNI CİDDİYETLE DEVAM EDECEĞİZ"
 
Ergin Ataman, öncelikli hedeflerinin 2027 Dünya Kupası Elemeleri birinci tur grup aşamasını iyi bir sonuçla bitirmek olduğunu kaydetti.
 
Elemelerde farklı bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Ataman, "Türk sporunun ve Türkiye'nin efsanesi Alperen, NBA'de olduğu için oynayamıyor. Anadolu Efes'in oyuncuları hiç antrenman yapmadı. Fenerbahçe Bekolu oyuncular bir antrenmanla maça çıktılar. Basit bir basketbol oynadık ve bu da işledi. Tarık'tan istediğimiz katkıyı aldık. Bu maç iyi bir antrenman da oldu. Oyuncular yorgun. Yarını dinlenerek geçireceğiz. Orada tek antrenmanla maçın hazırlığını yapacağız. Cedi Osman'ın da ciddi bir sakatlığı var. Doktorlar, İsviçre'de oynayacak durumda olmadığını söyledi. Grup maçlarından iyi bir sonuçla çıkabilmek öncelikli hedefimiz. Çapraz grupta da İtalya ve Litvanya var. Bu grupta Türkiye ve Sırbistan'ın da olduğunu düşünürseniz bu 4 takımdan biri dışarıda kalacak. Sürpriz takımlar da var. Aynı ciddiyette devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
 
 
 
