Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralandı

Eyüpspor, Erencan Yardımcı'yı 1 yıllığına Pendikspor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralandı
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07 Temmuz 2023 10:57
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Pendikspor bir transferi daha açıklamak üzere.

Eyüpspor'un 21 yaşındaki genç santrfor'u Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralanmak üzere.

BEŞİKTAŞ'DA İSTİYORDU

Beşiktaş'da genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığı ancak transferi gerçekleştiremediği söylendi.

21 yaşındaki Erencan Yardımcı, Pendikspor'un kamp yaptığı Bolu'ya gittiği söylendi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Erencan Yardımcı bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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