Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralandı

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Pendikspor bir transferi daha açıklamak üzere.



Eyüpspor'un 21 yaşındaki genç santrfor'u Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralanmak üzere.



BEŞİKTAŞ'DA İSTİYORDU



Beşiktaş'da genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığı ancak transferi gerçekleştiremediği söylendi.



21 yaşındaki Erencan Yardımcı, Pendikspor'un kamp yaptığı Bolu'ya gittiği söylendi.



14 MAÇTA FORMA GİYDİ



Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Erencan Yardımcı bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



