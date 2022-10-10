Eren Elmalı: "Zirveyi istiyorduk"

Eren Elmalı, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı: 'Zirveyi istiyorduk'
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10 Ekim 2022 22:20
Trabzonsporlu Eren Elmalı, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Elmalı maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk. Zirveye çıkmayı hedefliyorduk. Olmadı. Futbolda bunlar var. Devam ediyor lig. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

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