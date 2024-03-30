Erden Timur, Forbes Türkiye'nin yeni sahibi oldu

TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye'nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.

, Fotoğraf; AA
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Erden Timur, Forbes Türkiye'nin yeni sahibi oldu
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30 Mart 2024 12:15
Türkiye'deki yayınını 2020 yılında sonlandıran Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes'un Türkiye lisansörü Erden Timur'un şirketi TMR Yayıncılık oldu.

Derginin Medya Grup Başkanlığı'nı daha önce de dergiyi yöneten Burçak Güven üstlendi. TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye'nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.

Forbes, 1917 yılında kuruldu. 2014 yılından bu yana Hong Kong merkezli yatırım grubu Integrated Whale Media Investments'a ait. Forbes Dergisi, finanstan pazarlamaya, iletişimden teknolojiye birçok içerikle yayınlanan derginin merkezi New Jersey'de. Dergi ayrıca teknoloji, iletişim, bilim, siyaset ve hukuk gibi ilgili konularda da raporlar sunuyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Forbes çeşitli konular hakkında hazırladığı sıralı listelerle de biliniyor. En zengin Amerikalılar (Forbes 400), dünyanın en büyük şirketleri (Forbes Global 2000) ve dünyanın en zenginleri (World Billionaries) listeleri bunlar arasında. 27 dilde yayın yapan Forbes, 2005-2020 tarihleri arasında Türkiye'de yayın hayatını sürdürdü.

Erden Timur da en zenginler arasında

Erden Timur da 2020 yılında 400 milyon dolar servetiyle Forbes'un Türkiye'nin En Zengin 100 insanından biri oldu.

Erden Timur, 1982'de Mersin'de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamlayan Timur, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.

Ardından London School of Economics'te Ekonomi eğitimi alan Timur, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. bünyesinde profesyonel iş hayatına başladı.

Erden Timur, 2022 yılında Dursun Özbek'in Galatasary'da başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

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