Erce Kardeşler: 'Trabzon'a karşı oynamak çok özeldi'

Atakaş Hatayspor'un kalecisi ve eski bir Trabzonsporlu olan Erce Kardeşler, 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Erce Trabzonspor'a karşı oynamanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Benim için özel bir gün. Ayrıldıktan sonraki ilk maçımı Trabzonspor'a karşı oynamak özeldi. Taraftar da bağrına bastı çok duygulandım. Umarım onlar da Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediklerine ulaşır." açıklamasını yaptı.



Erce maç içinde yaptığı başarılı kurtarışların sorulması üzerine, "Benim kurtarış yapmam önemli değil, önemli olan kazanmak." diyerek açıklamalarını noktaladı.





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