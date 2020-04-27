Enzo Roco forma için kendine güveniyor

Beşiktaş'ta bekleneni ortaya koyamayan Enzo Roco, yeni sezon için iddialı konuştu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Enzo Roco forma için kendine güveniyor
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27 Nisan 2020 12:43
Beşiktaş'ın genelde kulübede bekleyen stoperi Enzo Roco, yeni sezonda formayı kapacağına inanıyor.

"KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM"

Şilili stoper, katıldığı bir Instagram yayınında; "Yeni sezonda çok daha farklı bir Roco seyrettireceğim. Beşiktaş'ta kendimi ispatlamak istiyorum" diye konuştu.

Enzo Roco bu sezon Beşiktaş forması ile 12 resmi maça çıktı. Şilili stoper bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

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