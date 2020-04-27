Beşiktaş'ın genelde kulübede bekleyen stoperi Enzo Roco, yeni sezonda formayı kapacağına inanıyor.
"KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM"
Şilili stoper, katıldığı bir Instagram yayınında; "Yeni sezonda çok daha farklı bir Roco seyrettireceğim. Beşiktaş'ta kendimi ispatlamak istiyorum" diye konuştu.
Enzo Roco bu sezon Beşiktaş forması ile 12 resmi maça çıktı. Şilili stoper bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.
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"KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM"
Şilili stoper, katıldığı bir Instagram yayınında; "Yeni sezonda çok daha farklı bir Roco seyrettireceğim. Beşiktaş'ta kendimi ispatlamak istiyorum" diye konuştu.
Enzo Roco bu sezon Beşiktaş forması ile 12 resmi maça çıktı. Şilili stoper bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın