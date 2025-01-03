Enzo Maresca: "Şampiyonluk yarışında değiliz"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde şampiyonluk yarışının dışında kaldıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Enzo Maresca: 'Şampiyonluk yarışında değiliz'
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03 Ocak 2025 17:51
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Crystal Palace ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Maresca, Fulham ve Ipswich Town karşısında alınan yenilgilerin ardından şampiyonluk yarışında olmadıklarını söyledi.

Daha önce de yarışda olmadıklarını söyleyen İtalyan teknik adam, "Bunu bilmek için mağlubiyetleri beklememe gerek yoktu. Şampiyonluk yarışında olduğumuzu söylemekten mutluluk duyardım, bunu duymak güzel olurdu. Ancak bunu söylemememin nedeni hazır olduğumuzu düşünmemem." ifadelerini kullandı.

Maresca, "Üçüncü, ikinci olabiliriz ama beşinci veya altıncı olma ihtimalimiz de var. Panik yapmamak önemli, sezon sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'de 19 maç sonunda topladığı 35 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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