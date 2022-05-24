Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.



Konyaspor maçından sonra soyunma odasında yaşanan ve Mesut ile Ozan'ın kadro dışı kalmasına neden olaya Valencia da karışmış ancak hemen özür dileyince affedilmişti. Yönetim buna rağmen tecrübeli golcüyü göndermeyi planlıyordu. Ancak Valencia, ligin son 6 haftasında bulduğu şansı iyi kullandı. Bu süreçte 3 kez ağları sarsan 32 yaşındaki oyuncu, yönetimin kafasını karıştırdı.



1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekvadorlu oyuncu için son karar Jesus'a bırakılacak.







