Enes Ünal'ın 2 golü, galibiyete yetmedi

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Getafe, sahasında Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Getafe'nin iki golünü Milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal'ın 2 golü, galibiyete yetmedi
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26 Şubat 2022 20:10
Enes Ünal
Enes Ünal
Getafe
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Getafe, sahasında Deportivo Alaves'i ağırladı.

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan maçta Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 55. ve 72. dakikada attığı 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip Deportivo Alaves'in iki golü ise 45+1'de Gonzalo Escalante ve 56. dakikada Edgar Mendez'den geldi.

Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Getafe, 15. sırada yer aldı. 21 puana ulaşan Alaves ise 18. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Getafe, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak. Deportivo Alaves ise Sevilla'yı konuk edecek.

LA LIGA'DA 13. GOL

Getafe'nin 2 golünün sahibi Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın, bu sezon La Liga'daki gol sayısı 13'e ulaştı.

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