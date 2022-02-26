İspanya La Liga'nın 26. haftasında Getafe, sahasında Deportivo Alaves'i ağırladı.



Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan maçta Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 55. ve 72. dakikada attığı 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Konuk ekip Deportivo Alaves'in iki golü ise 45+1'de Gonzalo Escalante ve 56. dakikada Edgar Mendez'den geldi.



Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Getafe, 15. sırada yer aldı. 21 puana ulaşan Alaves ise 18. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Getafe, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak. Deportivo Alaves ise Sevilla'yı konuk edecek.



LA LIGA'DA 13. GOL



Getafe'nin 2 golünün sahibi Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın, bu sezon La Liga'daki gol sayısı 13'e ulaştı.





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