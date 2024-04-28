Enes Ünal attı Bournemouth evinde kazandı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Bournemouth ağırladığı Brighton'u 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Enes Ünal attı Bournemouth evinde kazandı
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28 Nisan 2024 17:59
Son güncelleme 28 Nisan 2024 18:14
Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında Bournemouth ile Brighton karşılaştı. Bournemouth Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta Brighton'u 3-0 mağlup etti.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri Enes Ünal'ın asistinde 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal 67 dakika sahada kaldı.

Bournemouth bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Brighton ise 44 puanda kaldı.

Bournemouth bir sonraki karşılaşmasında Arsenal deplasmanına giderken, Brighton evinde Aston Villa'yı konuk edecek.

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