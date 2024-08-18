En-Nesyri: ''Gole mutluyum ama sonuç güzel değil''

Fenerbahçeli ile ilk golünü kaydeden Youssef En-Nesyri, 2-2 berabere biten Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Youssef En-Nesyri, "Gol attığım için mutluyum ama maç sonucu güzel olmadı.'' dedi.
Faslı yıldız ayrıca, ''Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve taraftarlarımızın hak ettikleri sonucu onlara vermek." ifadelerini kullandı.
Youssef En-Nesyri, "Gol attığım için mutluyum ama maç sonucu güzel olmadı.'' dedi.
Faslı yıldız ayrıca, ''Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve taraftarlarımızın hak ettikleri sonucu onlara vermek." ifadelerini kullandı.
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