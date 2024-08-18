En-Nesyri: ''Gole mutluyum ama sonuç güzel değil''

Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
En-Nesyri: ''Gole mutluyum ama sonuç güzel değil''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 02:57
Fenerbahçeli ile ilk golünü kaydeden Youssef En-Nesyri, 2-2 berabere biten Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Youssef En-Nesyri, "Gol attığım için mutluyum ama maç sonucu güzel olmadı.'' dedi. 

Faslı yıldız ayrıca, ''Yapmamız gereken çalışmalara devam etmek ve taraftarlarımızın hak ettikleri sonucu onlara vermek." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery