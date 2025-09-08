08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
0-131'
08 Eylül
Malavi-Liberya
0-132'
08 Eylül
Uganda-Somali
1-033'
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

En Nesyri attı, Fas kazandı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Zambiya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Fas Milli Takımı'nda oynayan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, Zambiya karşısında ağları havalandırdı.

calendar 08 Eylül 2025 18:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
En Nesyri attı, Fas kazandı!
Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya ile Fas karşı karşıya geldi.

Zambiya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.
 
Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, 7. dakikada attığı golle Fas'ı öne geçirdi. Fas'ın ikinci golünü ise 47. dakikada Igamane kaydetti.
 
Karşılaşmada Sofyan Amrabat da sahadaydı. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Amrabat, maça ilk 11'de başladı. 

Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile 3. sırada yer aldı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
