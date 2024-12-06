Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrılıyor; Süper Lig'den iki talip

Sezon başında Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, takımdan ayrılıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrılıyor; Süper Lig'den iki talip
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06 Aralık 2024 12:56
Son güncelleme 06 Aralık 2024 13:40
Sezon başında Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, takımdan ayrılıyor.

Sarı lacivertlilerde beklenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Sezon öncesi kampında Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Emre Mor, aynı kaderi Eyüpspor'da da yaşadı. İstanbul ekibine kiralık olarak giden milli futbolcuya, burada da hocası Arda Turan forma şansı vermedi. Sezon başından bu yana resmi maçlarda 1 dakika bile süre bulamayan Emre Mor, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

27 yaşındaki milli futbolcunun ara transfer döneminde Eyüpspor'a veda etmesi bekleniyor. Emre Mor'a Süper Lig'den iki talip çıktı.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor'a eski hocası Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK ve bir başka Süper Lig ekibi Hatayspor talip oldu.

Gelen bilgilere göre Emre Mor'un ara transfer döneminde bu iki ekipten birine imza atması bekleniyor.

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