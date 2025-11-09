Emre Aşık'tan Galatasaray savunmasına tepki!

Spor yorumcusu Emre Aşık, Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.
"GALATASARAY BÖYLE GOL YEMEZ"
Aşık, yenen goldeki hataların kabul edilemez olduğunu belirtti:
"Galatasaray ilk yarının son dakikasında böyle gol yemez. 0-0 devreye girmesi lazımdı. Top uzaydan düşüyor. Jakobs kendini atıyor, Sanchez kendini atıyor. Olmaz böyle. Bu nedir?"
"HAKEMDEN BEKLEMEYECEKSİN"
Tecrübeli yorumcu, pozisyondaki isteksizliği eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:
"Ben yorgunum, hakemden bekliyorum demektir bu. Olmaz, böyle olmaz. 3 kişinin arasından çıktı Agyei. Yorgun futbolcu kendini atar, hakemden bekler. Hakemden beklemeyeceksin."