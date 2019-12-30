Emre Akbaba, şubatta yüzde yüz ile dönüyor

Sezon

Daha önce 10 numara transferi planlayan sarı-kırmızılılarda bu role Emre Akbaba'nın soyundurulacağı öğrenildi. Ağır sakatlığının ardından takımla beraber antrenmanlara başlayan futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in forvet arkasındaki en büyük kozu olacak.

1 yıldan önce sahalara dönmesinin zor olacağı söylenen Emre Akbaba da neredeyse bunun yarısı bir zamanda tekrar formasına kavuşacak. 27 yaşındaki futbolcu, tekrar Galatasaray forması giymek ve özellikle 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımı'nda yer almanın hayallerini kuruyor.

başında Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle kadro kurmakta büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın teknik heyeti, yeniden Akbaba'ya dönüyor.27 yaşındaki oyuncu takımla idmanlara başlarken hırsıyla da göz dolduruyor. Emre Akbaba'nın, uzun süren sakatlığı nedeniyle dönüş aşamasında teknik heyet acele etmeyecek.Takımla çalışmalarına devam edecek olan deneyimli oyuncunun şubat ayında tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Akbaba %100 hazır olmadan sahaya çıkmayacak.