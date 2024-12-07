Emirhan Topçu: "Adalemde ağrı ile maça devam ettim"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emirhan Topçu: 'Adalemde ağrı ile maça devam ettim'
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07 Aralık 2024 21:28
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarına değinen Emirhan Topçu, şu ifadeleri kullandı;

"Maçtan önce Serdar Hoca 'savaşın' dedi, savaştıktan sonra her şey olur dedi. Dediği oldu. Çok iyi savaştık, çok iyi top oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Mert Ağabey röportajında değinmişti, Fenerbahçe maçı taraftarla barış maçı demişti. Öyle oldu. İnşallah aynı desteği gösterirler, biz de aynı şekilde top oynamaya devam ederiz. Bireysel olarak değil takım olarak; çizgiden çıkardığım o pozisyon önemliydi, zordu. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Bu bir bahane değil. O yüzden doğru işler yaptıysam ne mutlu bana... Sakatlık falan yok, bir ağrı var. Ciddi bir şey yok."
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