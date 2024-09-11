Emirhan İlkhan'dan kötü haber!

Torino Kulübü, sol ön çapraz bağları kopan Emirhan İlkhan'ın ameliyat olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
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11 Eylül 2024 13:42
Torino'ya sakatlık yaşayan Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

İtalyan ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun sol ön çapraz bağında kopma olduğunu açıkladı. Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak.

Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi.

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'tan Torino'ya transferinin ardından Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.

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