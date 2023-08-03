Emeka Eze, Pendikspor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Emeka Friday Eze'yi transfer etti.

Haber; AA
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Emeka Eze, Pendikspor'da
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03 Ağustos 2023 18:43
 Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonun ikinci yarısını İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı hücum oyuncusu ile sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emeka Eze." denildi.

Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla 15 maça çıkan Eze, 4 kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de ise Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'da 80 maça çıkıp, 33 kez gol sevinci yaşadı.

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