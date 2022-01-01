Embiid: "Simmons'ı takas etmek için acelemiz yok"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, 76ers ekibine Ben Simmons'ı takas etmesi için baskı yapmadığını söyledi.



76ers taraftarları takımın Simmons'ı takas etmesi için can atarken, Embiid, ekibin Simmons olmasa bile şu andaki durumundan memnun olduğunu açıkça belirtti:



"Takımın kadrosundaki oyuncuların çoğu, özellikle de ben varken oynadığımızda 21-9'uz. Bu hiç de fena değil. NBA'deki en iyi derecelerden biri. Yani bu durum, bana sağlıklı kalmamız ve yaptığımız şeyi yapmaya devam etmemiz gerektiğini anlatıyor.



Kendimi oldukça iyi hissediyorum ve henüz takım olarak en iyi oyunumuzu oynadığımızı düşünmüyorum. Daha gidecek çok yolumuz var. Bize gerçekten yardımcı olabilecek birkaç adamdan yoksunuz. Bir şeyleri değiştirmek için pek acelemiz yok açıkçası. Sanırım ihtiyacımız olan her şey var. Böyle devam ettiğimiz sürece ben de mutluyum."



"İSTİKRARLI OLDUĞUMUZ SÜRECE, İYİYİZ"



Embiid, Sixers'ın Simmons ya da kendisini takas etmeden şampiyon olabileceğine inandığını da açıkladı:



"Bence öyle. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ve bunu yaptığımızda, bana kalırsa yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu bu yıl birkaç kez görmüştük. Şimdiye kadar ne yapıyorsak bunu sürdürmeli ve bunda da istikrarlı olmalıyız. Takımdaki herkes hücumda ve savunmada işini yaptığı sürece, iyi durumda olacağız."



Tyrese Maxey'nin performansı, Simmons'ın yokluğunda bu sezon Sixers için önemli bir çıkış olmuştu. Maxey, Simmons'ın bıraktığı kadroda boşluğunda maç başına 16.8 sayı, 4.4 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları tutturuyor.



