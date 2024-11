Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, soyunma odasındaki oyuncu toplantısının sızdırılmasının ardından küplere bindi.



76ers, Miami Heat'e karşı alınan yenilginin ardından Pazartesi gecesi oyuncular arasında bir toplantı düzenlemiş ve bu gelişmenin haberi ESPN'den Shams Charania'ya sızdırılmıştı. Charania raporunda, Tyrese Maxey'nin Embiid'i takım faaliyetlerine zamanında rapor vermeme alışkanlığı nedeniyle eleştirmesi gibi ayrıntılara yer vermişti.



Embiid'in ise bu toplantının ayrıntılarının kamuoyuna sızdırılmasından memnun olmadığı ortaya çıktı.



NBA muhabiri Jake Fischer, konuyla ilgili şunları kaleme aldı:



"ESPN, Miami'de Pazartesi gecesi alınan yenilginin ardından 76ers'ın düzenlediği takım toplantısının ayrıntılarını bildirdiğinde, Embiid'e yakın bir isim bana 'Joel çok öfkelenecek' demişti ve bu Sixers muhbirini bulmak isteyeceğini söylemişti."



"30 SANİYE SÜRMÜŞTÜR"



Embiid de durum hakkında bizzat şu açıklamalarda bulundu:



"Bunu sızdıran her kimse adi şerefsizin tekidir. O toplantıda birçok şey hakkında konuştuk. Ayrıntılara girmek istemiyorum ama tüm toplantı muhtemelen 30 saniye sürmüştür.



Ama konu Joel Embiid olunca, her şeyi abartmamız gerekiyor. Her neyse. Her şeyi üstleniyorum. Her şeyin sebebi benim, yani tüm suçu ben üstleniyorum."





Embiid'in takım arkadaşı Paul George da Podcast P programının son bölümünde takım toplantısının sızdırılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, bu toplantının "sağlıklı" geçtiğini de vurguladı:



"Sızdırılması, o toplantıda birbirimize güvenmemiz ve her şeyi konuşmamız veya bunları rahatça yapabilmemiz ve kötü taraftan algılanmaması gibi şeyleri bir nevi geçersiz kılıyor. Sızdırılması kötü oldu."



Sixers, sezona hayal kırıklığı olan 2-12 derecesiyle başladı ve şu anda Doğu Konferansı'nın dip noktasında yer alıyor.