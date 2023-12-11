Elyounoussi: ''Galatasaray'ın tarihine saygı duyuyoruz''

Kopenhag'da forma giyen Mohamed Elyounoussi, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Elyounoussi: ''Galatasaray'ın tarihine saygı duyuyoruz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 18:06
Son güncelleme 11 Aralık 2023 19:26
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Parken Stadı'nda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kopenhag formasını giyen Mohamed Elyounoussi karşılaşma öncesi DHA'ya açıklamalarda bulundu. 

Kopenhag'ın 29 yaşındaki hücum oyuncusu Mohamed Elyounoussi, mücadelede baskı kuran taraf olmak istediklerini belirterek, ''İki takım için de önemli bir maç olacak. Bir sonraki aşamaya yükselmek bizim için önemli bir fırsat. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımız da bizimle olacak. Galatasaray ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Rakibimiz çok iyi bir ekip ve bireysel olarak kaliteli oyuncuları var. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Avrupa maçlarında iç sahada iyi bir serimiz var. Geçmişte neler olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gruptan çıkmak'' değerlendirmesinde bulundu. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery