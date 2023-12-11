Elyounoussi: ''Galatasaray'ın tarihine saygı duyuyoruz''

Mohamed Elyounoussi

Kopenhag'ın 29 yaşındaki hücum oyuncusu Mohamed Elyounoussi, mücadelede baskı kuran taraf olmak istediklerini belirterek, ''İki takım için de önemli bir maç olacak. Bir sonraki aşamaya yükselmek bizim için önemli bir fırsat. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımız da bizimle olacak. Galatasaray ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Rakibimiz çok iyi bir ekip ve bireysel olarak kaliteli oyuncuları var. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Avrupa maçlarında iç sahada iyi bir serimiz var. Geçmişte neler olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gruptan çıkmak'' değerlendirmesinde bulundu.