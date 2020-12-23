Eljif Elmas'ın menajerinden Benfica açıklaması

Menajer George Gardi, Napoli futbolcusu Eljif Elmas'ın transferi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Eljif Elmas'ın menajerinden Benfica açıklaması
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23 Aralık 2020 18:30
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, oyuncunun hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine konuştu.

Napoli'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Benfica'ya transfer olacağı iddia ediliyor.

"SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR"

Menajer, Kuzey Makadonyalı oyuncu için açıklamasında; "Eljif'in arzusu Napoli'de kalarak sezonu burada tamamlamak ve EURO 2020'de kendisini göstermek olacak." dedi.

Ülkesiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan oyuncu, 2019 yazında 16.1 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.



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