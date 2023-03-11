Elif Ada Yıldız'dan bronz madalya

Hırvatistan'da düzenlenen EFC 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 14 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde Elif Ada Yıldız bronz madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Elif Ada, çeyrek finalde Gürcistan'dan Elene Turmanidze'yi 15-9 yenerek yarı finale yükseldi.



Yarı finalde Macaristan'dan Fiona Grosz'a 15-3 mağlup olan Elif Ada, kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Turnuvada piste çıkan diğer milli eskrimcilerden Defne Öyküm Özçimen 19'uncu, Çağın Akgül ise 34. sırada yer aldı.





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