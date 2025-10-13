13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Elias Jelert Southampton'da beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'dan kiralık giden Elias Jelert, Southampton'da da beklentileri karşılayamadı.

calendar 13 Ekim 2025 10:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Elias Jelert Southampton'da beklentileri karşılayamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Elias Jelert, geçen sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
 
Forma rekabetinde Kaan Ayhan ve Sallai'nin gerisinde kalan Danimarkalı sağ bek, çareyi İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a kiralanmakta buldu. Ancak burada da istediği süreyi bulamadı.
 
SADECE 22 DAKİKA SAHADA KALDI
 
Southampton'da henüz 2 maçta sonradan oyuna girme şansı bulan Jelert, toplamda sadece 22 dakika süre alabildi. Danimarkalı futbolcunun kiralık sözleşmesindeki 8.5 milyon Euro opsiyon zorunlu değil ve İngiliz kulübü oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda tutmayı düşünmüyor.
 
KULÜBEDE YERİNİ KORUYOR
 
Geçen sezon Galatasaray forması altında beklentilerin altında kalan Jelert, Southampton'da da düzenli forma şansı bulamıyor. 22 yaşındaki sağ bek, kulübedeki yerini korumaya devam ediyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.