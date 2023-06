Ekrem Memnun: 'Bütün oyuncularımıza yürekten inanıyorum''

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun, her geçen gün oyunlarını geliştirdiklerini söyledi.



Stozice Arena'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli başantrenör, turnuvaya büyük hayallerle geldiklerini ve oyuncularına çok güvenip inandığını belirterek, "Bu oyuncuların gelecekte büyük yerlerde olacağına inanıyoruz. Amacımız onların tecrübe kazanması, tırnaklarıyla emek vererek böyle turnuvalarda oynamaları lazım. En iyi koçlar, en iyi oyuncular, en iyi hakemler burada. Avrupa'nın iyileri burada. İnşallah dünyanın en iyileriyle de oynarlar." diye konuştu.



Bu takımın mirasının çok güçlü olduğunu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunduğunu, olimpiyatlara üst üste katıldığını vurgulayan Ekrem Memnun, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hak ettiğimiz yerde olacağız. Gelişmeyi düşünüyoruz. Mücadele etmek, oynamak, eğlenmek, hiçbir şeyden korkmamak gerek. Çok mu kolay? Çok zor. Çok sakatlıklarımız vardı. Burada tabii her takımın kendine göre derdi var. Ben bütün oyuncularımıza yürekten inanıyorum. Yeneriz, yine yeniliriz... Ama her gün gelişiyoruz. Bu takımın geleceğinin çok iyi olduğuna inanıyorum ve öyle de devam edeceğiz."



"Biz burada bir kültürü oluşturmak istiyoruz"



Son çeyrekteki iyi oyunla ilgili görüşü sorulan Ekrem Memnun, her maçı kazanmak için oynadıklarına vurgu yaparak, "Ama biz burada bir kültürü oluşturmak istiyoruz, oyuncuların öz güvenlerini artırmak istiyoruz. Gelecekte inşallah çok büyük turnuvalara oynayacaklar. Oralara hazırlamak istiyoruz. Bazen maçı kazanıp çok şey kaybedebilirsin bazen maçı kaybedip çok şey kazanabilirsin. Hem maçı kazanıp hem bir şey kazanıyorsan o gün çok iyi bir gün. Bizim için bugün böyle oldu." ifadelerini kullandı.



Oyuncularının "kendileri" gibi olmasını istediğini, "Biz biz olmak istiyoruz." ifadesiyle belirten milli antrenör, "Kimliğimizi yansıtmak istiyoruz. Enerjiyle, severek, mutlu oynamak istiyoruz. Korkacağımız hiçbir şey yok. Herkes bizi destekliyor. Bu takımın önü açık. Kaybedeceğimiz de bir şey yok. Çıkıp en iyimizi yapacağız. Biz biz olunca iyi oluyoruz, bunu öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.



"Büyük hayallerimiz var"



Maçlarda taktik, teknik ve bireysel anlamda bir çok hata olduğunu, hatanın da oyunun bir parçası sayılması gerektiğini aktaran Memnun, şunları söyledi:



"Önemli olan bir sonraki pozisyona güçlü kalabilmek. Biz hem oyuncularımızı zihinsel yönden hem de oyun olarak gelişmek istiyoruz. Büyük hayallerimiz var. Bunların kolay olacağını zaten kimse söylemedi. Biz de kolay olacağını bilmiyoruz. Bunlar çok iyi takımlar. Yani Avrupa basketbolunun en iyi takımları. Sırplar, Macarlar çıkışta olan bir takım. Slovakların kültürü var. Burada böyle boş bir şey yok. Zaten biz burada boş bir takımla oynamaya gelmedik. Onları yenmek bize bir şey kazandırmayacak. Biz büyüyeceksek, takım olarak, oyuncu olarak böyle ortamlarda büyüyeceğiz. Büyüklere karşı kavga ederek mücadele ederek büyüyeceğiz. Ben bugüne kadar çok memnunum. Biz daha iyiyiz. Daha çok potansiyelimiz var. Artık o stresi ya da neyse adı bilmiyorum onu attığımızı düşünüyorum. Şimdi yarın of günümüz, sakatlarımız var, canımız çok acıyor. Ama bu turnuvalarda bunlar oluyor. Yarın onları tedavi edeceğiz inşallah. Slovakya maçı çok önemli. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Göreceğiz, hayırlısı."



İki maçta milli takımın rakibe çok fazla hücum ribaundu verdiği hatırlatılan Ekrem Memnun, sonraki maçlarda nasıl bir çözüm bulacağına ilişkin soruyu ise "Antrenörlüğe başladığımdan beri, 'adamları bloke edin', 'ribaunta sokmayın' diyoruz. Bulacağız. Oyuncular buna daha çok dikkat edecek. Azaltacağız, azaltmamız lazım. Büyük yerlerde olmak istiyorsak bu büyük sorun. Bunu düzeltmemiz lazım." diye yanıtladı.



Gökşen Fitik: "Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz"



Milli basketbolcu Gökşen Fitik ise grupta her maçın öneminin farkında olduklarını ve her karşılaşmaya aynı konsantrasyonla çıktıklarını söyledi.



Gökşen Fitik, "Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Verdiğimiz mücadeleden gurur duyuyorum. Adım adım mücadele ederek devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça hazırlanacağız. Umarım bizim için her şey çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Gökşen Fitik, "Çok büyük bir mücadele verdik. Dün Sırbistan'la maç vardı, 24 saat geçmeden ikinci maça hazırlanmak zorundaydık. Takım olarak bu maçın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Sakatlıklarımız var. Büyük şanssızlıklar yaşadık ama ne olursa olsun savaşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen bir milli takım izlettirmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığını alabildiğimiz için, sonuçta bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok büyük emek verdik, çok büyük mücadele ettik. O yüzden maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii ki önümüzdeki maçlara da bakacağız. Adım adım ilerleyip bu takımın hak ettiği yerlerde bulunmasını istiyoruz."



"Biz bu oyunu böyle seviyoruz"



Son çeyrekte verilen iyi mücadeleye vurgu yapan başarılı oyun kurucu, "Biz bu oyunu böyle seviyoruz. Basketbol 40 dakika bitene kadar ne olacağı belli olmayan bir spor." diyerek, heyecanın da burada yaşandığını kaydetti.



Kendileri için maçın çok zorlu geçtiğini ve ne olacağını belirleme maçı olduğuna dikkati çeken Gökşen, "Maçı problemden avantaja çekmek, o mücadeleyi göstermek, geriden gelmek zor oluyor. Ama biz istediğimizle mücadele ettiğimizde neler yapabileceğimiz biliyoruz, farkındayız, o yüzden vazgeçmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun turnuvada hiçbir zaman vazgeçmeyen milli takım izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.



"Kim gelirse gelsin"



Yakaladıkları motivasyonla istedikleri sonuçlara ulaşabileceklerini düşündüğünü de kaydeden Gökşen Fitik, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizden de destek bekliyoruz tabii ki de. En iyi şekilde devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.



Gökşen Fitik, bir sonraki Slovakya maçı ile ilgili de, şunları dile getirdi:



"Son maçımız grupta Slovakya maçı. Her maç çok önemli. Rakip fark etmez. Konsantre olmak zorundayız. Bir boş günümüz var. Onu değerlendirip Slovakya'ya hazırlanacağız. Ne kadar avantajlı çıkarsak bu gruptan o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden rakipler fark etmez. Kendi oyunumuza odaklanarak en iyi Türkiye'yi göstermeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin aynı Türkiye'yi, aynı mücadeleyi ve aynı vazgeçmeyişi izleyeceksiniz."





