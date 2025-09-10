09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Eintracht Frankfurt - Galatasaray öncesi 4500 euro'ya bilet!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı öncesi karaborsada bilet çılgınlığı yaşanıyor. Mücadele öncesi satılan biletlerin fiyatı 4.500 euro'ya kadar ulaştı.

calendar 10 Eylül 2025 09:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt - Galatasaray öncesi 4500 euro'ya bilet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı öncesi karaborsada bilet çılgınlığı yaşanıyor.

Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt taraftarları, mücadeleye büyük ilgi gösteriyor.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Bölgede Galatasaray taraftarının da fazla sayıda olması nedeniyle mücadele öncesi biletler karaborsada biletler büyük ilgi görüyor.


Eintracht Frankfurt ve Galatasaray taraftarının maça olan yoğun ilgisi nedeniyle karaborsada biletlerin fahiş fiyata satıldığı belirtildi.

4500 EURO

Karaborsada normal koltuk biletlerinin 900 euro'ya satıldığı, bu bedelin orijinal bilet fiyatından 10 kat fazla olduğu kaydedildi. Maç öncesi karaborsada satılan bilet fiyatlarının 2500 euro'ya kadar çıktığı, VIP koltukların biletlerinin ise 4500 euro'ya satıldığı ifade edildi.

FRANKFURT YÖNETİMİNDEN UYARI

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, geçtiğimiz günlerde karaborsadan bilet satışı ile ilgili taraftarları uyarmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.