Eğitim aldığı spor akademisine antrenör olarak döndü

Şehitkamil Belediyesi tesislerinde 10 yaşında sporla tanışan Burak Çiloğlu (20), kısa sürede antrenörlerin dikkatini çekti. Çeşitli branşlarda eğitim alan Çiloğlu, 2019 yılının sonunda akademisyen olmak için spor bilimleri fakültesi sınavları hazırlık kursuna başvurdu.



Gittiği kurstan memnun olmayan Çiloğlu, yeni bir yer ararken Şehitkamil Belediyesinin Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu açtığını öğrenince buraya başvurdu. Burada azimle çalışmalarını sürdüren genç sporcu, girdiği sınavı başarıyla tamamlayıp Gaziantep Üniversitesi Spor Akademisi Bilimleri Fakültesini kazanarak akademisyen olma hayali için önemli bir adım attı.



Çiloğlu, üniversite öğrenciliği döneminde yine Şehitkamil Belediyesindeki antrenörlerinin yönlendirmesiyle açılan kursları tamamlayarak fitness antrenörlük belgesi almaya hak kazandı. Şehitkamil Belediyesi Spor Akademisinde Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu antrenörü olarak göreve başlayan Çiloğlu, tecrübelerini Polis Meslek Eğitim Merkezleri, BESYO, Spor liseleri, Bekçilik, Polis Meslek Yüksek Okullarına hazırlanan öğrencilere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor.



Burak Çiloğlu, AA muhabirine, sporla Şehitkamil Belediyesinin altyapısında tanıştığını, hep beden eğitimi öğretmenliği okumayı istediğini, antrenör olarak çalıştığı akademideki çalışmalarla üniversiteyi kazandığını ve şu anda 2. sınıf öğrencisi olduğunu anlattı.



Geçen yıl yer aldığı parkurlarda bu yıl antrenör olarak görev aldığını, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Çiloğlu, şöyle konuştu:



"Anılarım yeni olduğu için adayların yaşadığı duyguyu anlıyorum. Antrenörlüğe yeni başladığım için geçen sene bize eğitim veren hocalarımızın bizim başımızdayken yaşadığı duyguları da anlıyorum. Şu an her iki taraf arasında köprü görevi gördüğümü düşünüyorum. Bu yüzden önemli bir yere sahibim. Akademik başarımın yanında spor konusunda vatanımı, milletimi daha iyi yerlere getirebilmek için daha iyi sporcular yetiştirmek istiyorum. Şampiyon öğrenciler yetiştirmek ya da 'Hocam nasılsınız' demesi bile bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Sonuçta onların hayatlarına dokunuyoruz. Onlarla birlikte üzülüyoruz, onlarla birlikte seviniyoruz."



Öğrencilerin kazanma hevesini ya da "Kazanamazsam ne olur" kaygısını nasıl aşacaklarını iyi bildiğini aktaran Çiloğlu, "Çünkü çok değil 2 yıl önce ben de aynı duyguları yaşıyordum. Onun dışında buradaki antrenörlerin 'Bu öğrencilerin hayatlarına neler katabiliriz, onların hayatlarına nasıl dokunabiliriz, daha iyi okulda okumalarını nasıl sağlayabiliriz' gibi düşüncelerini de anlıyorum. Dediğim gibi bu iki taraf arasında köprü görevi gördüğümü düşünüyorum. Bu görevden de gayet mutluyum. İki tarafın da duygularını birbirine aktarma konusunda yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.



- Spor akademilerinde binlerce kişi eğitim alıyor



Şehitkamil Belediyesi antrenörü Hakan Turak, geçen yıl başladıkları hazırlık kurslarında yüzde 92 başarı yakaladıklarını belirtti.



Burak Çiloğlu'nun da kendilerinin başarılı öğrencilerinden biri olduğunu dile getiren Turak, "Azmiyle okulu kazandı ve bizde eğitmen olarak başladı. Geçen sene parkura hazırlıyorduk bu sene de tecrübelerimizi aktarıyoruz. Azmiyle bu seneki öğrencilerimize örnek oluyor." diye konuştu.



Şehitkamil Belediyesi Gençlik ve Spor Koordinatörü Metin Alati de belediye olarak gençlik, spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.



İhtisaslaşmaya gittikleri spor akademilerinde her yıl 10 binlerce kişinin eğitim gördüğünü ifade eden Alati, şunları kaydetti:



"4-6 yaş grubunda temel cimnastikle başladığımız ve spor kültürünü tabana yaydığımız çalışmalarda özel yetenek sınavları hazırlık sürecine, yaşam boyu spor faaliyetlerine uzanan noktada bir bütün halinde yaşam boyu spor faaliyetlerini sürdürüyoruz. Burak bizim eğitim verdiğimiz sporcumuz, şimdi ise hocalarımızdan. Spor akademilerinde aldığı eğitimler neticesinde spor bilimci olmayı hedefliyor. Burak, geçen yıl hazırlandığı parkurlarda, şimdi bir eğitmen olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Biz de süreçten oldukça mutluyuz. İnşallah buna benzer hikayelerin, başarıların çoğalmasını arzu ediyoruz."





İLGİLİ VİDEO