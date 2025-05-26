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Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi takımlarından çifte şampiyonluk

İzmir Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Havuzu'nda düzenlenen 21 Yaş Altı Sualtı Ragbisi İzmir Serhat Kupası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

calendar 26 Mayıs 2025 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi takımlarından çifte şampiyonluk
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Turnuvaya katılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımları, elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Üç takımıyla da dereceye giren Ege Üniversitesi, sualtı ragbisindeki başarı grafiğini bir kez daha yukarı taşıdı.

Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Erkek A Takımı, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ege Üniversitesi Erkek B Takımı üçüncülük kürsüsüne çıkarak turnuvayı madalya ile tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Kadın Takımı, sergilediği başarılı performansla turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Başarıları ile gurur kaynağı olan sporcuları tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak hem akademik hem de sportif başarıyı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin azim, disiplin ve takım ruhu ile kazandıkları bu zafer, sadece üniversitemizin değil, Türk sporunun da gurur kaynağıdır. Sualtı ragbisi gibi fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiren bir branşta, genç sporcularımızın gösterdiği üstün performansla gurur duyuyoruz. Erkek ve kadın takımlarımızın elde ettiği bu çifte şampiyonluk, üniversitemizin spordaki yükselen grafiğinin bir göstergesidir. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, velilerimizi ve kulüp yönetimimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ege Üniversitesi olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


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