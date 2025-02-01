Ege takımları galibiyet arıyor

3. Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkaran 22 puanlı Bornova 1877 pazar günü 18'inci haftada saat 14.00'te 1 puan altında yer alan Artvin Hopaspor'un konuğu olacak. 2'nci Grup'ta Play-Off hattındaki Muğlaspor, Ege derbisinde Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Lider Balıkesirspor, 7'de 7 yapma hedefiyle Kelkit Hürriyetspor'un misafiri olacak. Altı haftadır kazanamayan Uşakspor, evinde düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor karşısında 3 puan arayacak.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
3'üncü Grup'ta namağlup Aliağa Futbol, ateş hattındaki Efeler 09'u ağırlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta son sıradaki Denizlispor, Polatlı 1926 deplasmanına 2'de 2 hedefiyle çıkacak. Düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, deplasmanda Erciyes 28 ile kozlarını paylaşacak. İzmir Çoruhlu ise evinde lider Ordu 1967 ile karşılaşacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.
3'üncü Grup'ta namağlup Aliağa Futbol, ateş hattındaki Efeler 09'u ağırlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta son sıradaki Denizlispor, Polatlı 1926 deplasmanına 2'de 2 hedefiyle çıkacak. Düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, deplasmanda Erciyes 28 ile kozlarını paylaşacak. İzmir Çoruhlu ise evinde lider Ordu 1967 ile karşılaşacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.