Ege takımları galibiyet arıyor

3. Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkaran 22 puanlı Bornova 1877 pazar günü 18'inci haftada saat 14.00'te 1 puan altında yer alan Artvin Hopaspor'un konuğu olacak. 2'nci Grup'ta Play-Off hattındaki Muğlaspor, Ege derbisinde Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Lider Balıkesirspor, 7'de 7 yapma hedefiyle Kelkit Hürriyetspor'un misafiri olacak. Altı haftadır kazanamayan Uşakspor, evinde düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor karşısında 3 puan arayacak.



3'üncü Grup'ta namağlup Aliağa Futbol, ateş hattındaki Efeler 09'u ağırlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta son sıradaki Denizlispor, Polatlı 1926 deplasmanına 2'de 2 hedefiyle çıkacak. Düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, deplasmanda Erciyes 28 ile kozlarını paylaşacak. İzmir Çoruhlu ise evinde lider Ordu 1967 ile karşılaşacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.



