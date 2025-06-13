Efeler'in rakibi Hollanda

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

calendar 13 Haziran 2025 08:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Efeler'in rakibi Hollanda
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında 13 Haziran Hollanda ile karşılaşacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


İlk hafta Çin etabında mücadele eden ve ilk maçında Sırbistan'a 3-1 kaybeden Millilerimiz, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:


14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)


KADROMUZ

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

 


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