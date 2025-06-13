Efeler'in rakibi Hollanda

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında 13 Haziran Hollanda ile karşılaşacak.
Hollanda-Türkiye karşılaşması saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
İlk hafta Çin etabında mücadele eden ve ilk maçında Sırbistan'a 3-1 kaybeden Millilerimiz, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:
14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)
15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
KADROMUZ
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Hollanda-Türkiye karşılaşması saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
İlk hafta Çin etabında mücadele eden ve ilk maçında Sırbistan'a 3-1 kaybeden Millilerimiz, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:
14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)
15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
KADROMUZ
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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