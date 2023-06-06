Efeler 09 SFK final için sahada

Efeler 09 SFK deplasmanda 1-0 yenildiği play-off yarı final maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u kendi sahasında ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 SFK final için sahada
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06 Haziran 2023 14:42
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Efeler 09 SFK rakibini yarın rövanşta finale çıkma hedefiyle ağırlayacak. Aydın Adnan Menderes Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

TARAFTAR OLMAYACAK

Efeler, Play-Off'a evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek elediği maç sonrası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 1 maçlık ceza yüzünden yarı finalde taraftarından yoksun olacak. Takıma dışarıdan taraftar desteği sağlayabilmek için Adnan Menderes Stadı'nın açık tribün girişine dev ekran kurulacak.

GOLCÜ SAHAYA DÖNÜYOR

Aydın temsilcisinde Furkan Tuşik'in sakatlığı sürerken, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen gol kralı İshak Kurt sahadaki yerini alacak. Efeler 09 SFK, rakibini eleyip finale kalmak için maçı en az 2 farklı kazanmaya çalışacak. Efeler'in tek farklı galibiyetleri halinde maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltılarla finalist takım belirlenecek. İstanbul temsilcisi ise her türlü galibiyet ve beraberlikte yoluna devam eden taraf olacak. Rakibini eleyen takım grupta ikinciliği elde ederek direkt finale kalan Kepez Belediyespor'la 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada karşılaşacak.

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