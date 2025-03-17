Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, takımının Utah Jazz karşısında aldığı 128-102'lik galibiyette 41 sayı atsa da, aklındaki hedefin çok daha büyük olduğunu itiraf etti.



"60 sayıyı görmek istiyordum," diyen Edwards, maç sonrası Wolves yazarı Chris Hine'a yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekten sonra tempomu koruyabileceğimi düşündüm ama biraz kenarda oturunca soğuyorsun," ifadelerini kullandı.



Bu galibiyetle Minnesota (40-29), üst üste sekizinci maçını kazandı ve Batı Konferansı'nda altıncı sıra için Golden State Warriors ile mücadelesini sürdürdü. Timberwolves, maça hızlı bir giriş yaparak ilk çeyrekte 34-20 öne geçti ve üstünlüğünü maç boyunca korudu.



Edwards, özellikle maçın ilk sekiz dakikasında 19 sayı kaydederek etkileyici bir performans sergiledi. Toplamda 16/27 saha içi isabetiyle oynayan yıldız oyuncu, beş üçlük isabeti buldu.



Jaden McDaniels, 20 sayı ve 12 ribaund ile maçı tamamlayarak daha ilk yarıda double-double yaptı. Donte DiVincenzo ise 11 sayı ve 7 asistle takımına tempoyu kontrol etme konusunda yardımcı oldu.



Utah Jazz (15-53) üst üste dokuzuncu mağlubiyetini alırken, Collin Sexton'ın 22 sayısı yeterli olmadı. Walker Kessler 15 sayı ve 19 ribaund ile etkili bir performans sergilese de, Lauri Markkanen'in 16 sayısı Jazz'in galibiyet için yeterli olmasına yetmedi.



Maçta takım tarihinin en çok sayı atan üçüncü oyuncusu konumuna yükselen Edwards, bu kilometre taşını coşkuyla karşıladı. "Bunu duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum," dedi.



