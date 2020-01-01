Edwards: "1'inci sıradan seçilmek, hayallerimin gerçekleşmesi olur"

NBA Draftı sırasında yüksek sıralardan seçilmesi beklenen Georgia Üniversitesi yıldızı Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves'ın kendisini 1 numaradan seçmesinden memnun olacağını söyledi.



Edwards, The Undefeated'den Marc J. Spears'a şunları söyledi:



"İlk sıradan seçilmek son derece havalı olur. Kim 1 numaradan seçilmek istemez ki? Bu en havalı şey olur. 1 numaradan seçilmek, hayalimin gerçeğe dönüşmesi olur. Ama bu beni istemeyen bir takıma olursa, ya da orada istenmiyorsam, hangi noktadan seçilirsem seçileyim, bundan memnun olurum.



Nereye seçileceğim umurumda değil. Beni Draft etmek ve bir şans vermeye hazır olan takıma, her şeyimi vermeye hazırım."



Minnesota'ya ek olarak Edwards, Golden State Warriors ve Charlotte Hornets için de çalışmıştı. Ancak LaMelo Ball veya James Wiseman'ın aksine, Edwards, T-Wolves yıldızları Karl-Anthony Towns ve D'Angelo Russell ile birlikte daha doğal bir uyum sunuyor.



"ÇIKIP ADIMI DUYURACAĞIM"



Draft süreci boyunca NBA efsaneleri Allen Iverson ve Dwyane Wade ile temas halinde olan Edwards, çaylak sezonunda NBA'e damgasını vurmayı dört gözle bekliyor:



"Bana ligde adımı duyurmamı söylediler. Söyledikleri en önemli şey buydu. Zihniyetim, ligdeki ilk yılımda benim herkesi tanıyıp, onların beni tanımıyor olması şeklinde. Ama ilk yılımdan sonra, kim olduğumu bilmelerini istiyorum. Bu benim ana hedefim."



Edwards, önceki sezon Georgia'da 19.2 sayı, 5.2 ribaund, 2.8 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Toplam 610 sayısı konferansta ikinci sırada yer alırken, %40.2 gibi biraz düşük bir şut isabetine ve %29.4 gibi yine düşük bir üçlük isabetine sahipti.



19 yaşındaki oyuncu, bir üst seviyede birden fazla pozisyonu savunabilecek uzunluk ve ayak hızına sahip olsa da, tek kolej sezonunda sürekli olarak savunma tarafında yer almamıştı.



