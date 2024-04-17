Fenerbahçe'nin yıldızı ve kaptanı Edin Dzeko, yıllar geçse de form olarak daha da zirveye çıkıyor.
EN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ
38 yaşında olan futbolcu, bu sezon ligde 20 golü buldu. Bu sayının daha da artması beklenirken, Boşnak oyuncunun en büyük üzüntüsü, Bosna - Hersek'in trajik bir şekilde EURO 2024 şansını kaybetmesi oldu.
Bu tablonun ardından Dzeko'nun da milli takımı bırakması gündeme gelse de, henüz bir açıklama yok. Bir dahaki turnuvada 40 yaşını geçmiş olacak futbolcu, henüz kararını vermedi.
EMEKLİLİK YANITI
Emeklilikle ilgili sorulara, "Kendimi iyi hissettiğim ve ayaklarım beni taşıdığı sürece oynamak istiyorum" cevabını veren futbolcunun ülkesiyle bir eleme turu daha yaşayıp Dünya Kupası şansını denemesi de olası.
Reprezentacija.ba sitesinin haberinde ise Dzeko'nun bu sene için de en golcü Bosnalı olduğu ifade edildi, diğer golcü isimlerle kıyaslandı. Bu listede Dzeko profesyonel olarak oynamaya başladığında henüz birkaç yaşında olan isimler de söz konusu.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 40 maçta sahaya çıkan Dzeko, 24 gol attı ve 7 asist yaptı.
EN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ
38 yaşında olan futbolcu, bu sezon ligde 20 golü buldu. Bu sayının daha da artması beklenirken, Boşnak oyuncunun en büyük üzüntüsü, Bosna - Hersek'in trajik bir şekilde EURO 2024 şansını kaybetmesi oldu.
Bu tablonun ardından Dzeko'nun da milli takımı bırakması gündeme gelse de, henüz bir açıklama yok. Bir dahaki turnuvada 40 yaşını geçmiş olacak futbolcu, henüz kararını vermedi.
EMEKLİLİK YANITI
Emeklilikle ilgili sorulara, "Kendimi iyi hissettiğim ve ayaklarım beni taşıdığı sürece oynamak istiyorum" cevabını veren futbolcunun ülkesiyle bir eleme turu daha yaşayıp Dünya Kupası şansını denemesi de olası.
Reprezentacija.ba sitesinin haberinde ise Dzeko'nun bu sene için de en golcü Bosnalı olduğu ifade edildi, diğer golcü isimlerle kıyaslandı. Bu listede Dzeko profesyonel olarak oynamaya başladığında henüz birkaç yaşında olan isimler de söz konusu.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 40 maçta sahaya çıkan Dzeko, 24 gol attı ve 7 asist yaptı.
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