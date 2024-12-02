Edin Dzeko: "Kazanınca herkes üç puanı görür"

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Dzeko: 'Kazanınca herkes üç puanı görür'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 22:46
Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Edin Dzeko, sahalarında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 
Mücadeleyi değerlendiren Dzeko, "Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük." dedi.

Dzeko, "Böyle olunca 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bu sezon Süper Lig'de 7. golünü atan Dzeko, Gaziantep FK'ye karşı da maçın skorunu belirleyen golü attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery