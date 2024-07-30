Edin Dzeko'dan flaş En-Nesyri cevabı!

Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.







Fenerbahçe 'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.Edin Dzeko yaptığı açıklamada,dedi.Takımın yeni transferi En-Nesyri ile ilgili de konuşan Dzeko,