Edin Dzeko'dan alkışlanacak hareket

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'dan takdire şayan bir hareket geldi. Deneyimli futbolcunun kulüp çalışanları için yaptığı jest ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'dan alkışlanacak hareket
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27 Aralık 2023 14:22
Son güncelleme 27 Aralık 2023 14:23
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

"BENİM PAYIMI KULÜP ÇALIŞANLARINA DAĞITIN"

Dzeko'nun Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi öncesinde "Biz zaten maçları kazanmak için kulüpten maaş alıyoruz. Galatasaray'ı yenmek için prime ihtiyacımız yok. Benim payımı kulüp çalışanlarına dağıtın. Yeni yıla aileleri ile birlikte mutlu girsinler" dediği öğrenildi.

16 GOL 7 ASİST

Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı. 

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